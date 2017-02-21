Будущий священник по приглашению Шварцнеггера едет в США на спортивный фестиваль

Чемпион мира по гиревому спорту, будущий священник Николай Ткачук, который выступит на международном спортивном фестивале "Арнольд Классик" в начале марта в городе Колумбус, штат Огайо (США), подарит Арнольду Шварцнеггеру икону святого Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом спортсмен рассказал во время встречи с Предстоятелем УПЦ Митрополитом Онуфрием в его резиденции в Киево-Печерской лавре.

«Я буду представлять сборную Украины на самом известном массовом спортивном мероприятии в мире. Во время встречи с Арнольдом Шварцнеггером хочу подарить ему икону святого Николая Чудотворца. Почему именно эту икону? Это мой небесный покровитель и это угодник Божий, который помогает всем людям, и которого почитают не только православные христиане, но и люди других конфессий», – рассказал спортсмен.

Николай Ткачук будет выступать на международном турнире с двумя гирями по 32 кг каждая. Их надо будет поднимать максимальное количество раз в течение 10 минут.

«Это требует большого терпения, потому что гири не из легких и их нужно поднимать как можно быстрее. На таких соревнованиях всегда бывает трудно, но если человек верующий, то ему гораздо легче преодолевать всевозможные препятствия», – подчеркнул Николай.

Во время беседы с Предстоятелем спортсмен взял благословение на участие в соревнованиях в США, куда Николай Ткачук приглашен известным бодибилдером и киноактером Арнольдом Шварценеггером.

Благословляя украинского гиревика на участие в соревнованиях, Митрополит Онуфрий пожелал ему Божией помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Николай Ткачук – член национальной сборной Украины по гиревому спорту, многократный чемпион мира и Украины. Учится на заочном отделении Киевской духовной семинарии. Николай Ткачук будет выступать на международном спортивном фестивале "Арнольд Классик" при поддержке Фонда Предстоятеля Украинской Православной Церкви.