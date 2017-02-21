В исправительных колониях священники совершили богослужение и освятили свечи

В дни попразднства Сретения Господня священники Ивано-Франковской, Каменской и Херсонской епархий посетили исправительные учреждения Государственной пенитенциарной службы Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В день праздника, 15 февраля в Спасо-Преображенском храме, который находится на территории исправительной колонии №41 в с. Товмачик Коломыйского района Ивано-Франковской области состоялась Божественная литургия.

Богослужение совершил председатель Отдела пастырской опеки Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерей Василий Костышин. За богослужением молились представители администрации учреждения и осужденные. Священник поздравил всех с праздником.

В завершение состоялось освящение свечей, которые раздали присутствующим.

На следующий день в Каменской исправительной колонии №34 состоялась Божественная литургия. Богослужение совершили священники Георгий Кириченко и Сергей Царенко.

За богослужением почти все прихожанки тюремного храма в честь святой равноапостольной Марии Магдалины причастились Святых Христовых Таин.

После окончания богослужения отец Сергий обратился к собравшимся со словом проповеди. Во время следующего визита в колонию клирики Каменской епархии планируют совершить таинство Крещения над теми, кто пожелал стать чадами Церкви Христовой.

В дни попразднства Сретения Господня, по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна, священники приходов Херсона во главе с настоятелем Крестовоздвиженского храма протоиереем Димитрием Чорнеем посетили заключенных исправительного учреждения УИН-90 и УПП-61. На территории обоих учреждений действуют храмы в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и прп. Варсонофия Херсонского, в которых духовенство совершило ночное богослужение.

За Божественной литургией к таинствам Исповеди и Причастия приступили прихожане тюремных храмов. Священники подарили им подарки, подготовленные верующими окормляемых приходов, а также посетили заключенных камерного заключения.

Напомним, 21 февраля – день отдания праздника Сретения Господня.