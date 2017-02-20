В Киеве освятили главный храм Лаврского скита

В Неделю о Страшном суде, 19 февраля, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чин освящения храма Печерской иконы Божией Матери Лаврского скита, где располагается братское кладбище. Об этом сообщается на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Затем Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную Литургию в том же храме.

После чтения Евангелия Первосвятитель обратился к пастве со словом проповеди.

Блаженнейшему Владыке сослужили Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы: Гурий (Кузьменко), Бучанский Пантелеимон, Нежинский и Прилукский Ириней, Макаровский Иларий, епископы: Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан, Золотоношский Иоанн, а также братия и гости монастыря в священном сане.

По завершении богослужения митрополит Павел поблагодарил Предстоятеля Украинской Православной Церкви и всех молящихся. Жертвователям и благоукрасителям храма были вручены церковные награды.

Также для всех молящихся, участвующих в освящении храма и богослужении, силами братии Лавры была организована праздничная трапеза.