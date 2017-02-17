Митрополит Антоний предостерегает молодежь от любопытства в отношении смертельных интернет-игр

Молодежь должна осознавать опасность общения с людьми, которые через интернет-игры побуждают к поступкам, которые могут привести к суициду.

Об этом заявил управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) во время встречи с молодежью Бориспольской епархии, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, владыка Антоний прокомментировал распространение в сети смертельной подростковой игры, известной под названиями «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20» и призвал избегать малейшего любопытства в отношении них.

«Суицидальные мысли нужно побеждать молитвой. Молитва - это возможность быть с Богом, который может нас защитить от таких мыслей и действий. Надо беречь целомудрие, доброту, все лучшее в человеческой природе. В интернете можно наткнуться на поток грязи. Себя надо ограничивать и беречь», - отметил владыка Антоний.

Также он напомнил, что подростковый возраст – время переосмысления и внутренних протестов.

«Это время, когда человек хочет всем что-то доказать, даже Богу. Не нужно становиться эгоцентристом. Важно не перейти грань. В молодости человек делает ответственный выбор – выбирает свою дорогу в жизни. Важно не совершить поступки, после которых нет возврата», - отметил управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, сейчас в социальных сетях активно распространяется смертельная подростковая игра. По правилам «групп-смертей», участник должен выполнять ряд заданий, травмировать себя и присылать фото-отчет после их выполнения. «Кураторы» отслеживают по IP-адресу участников игры, которые отказываются играть дальше, и угрожают им. Конечная цель игры добиться суицида подростка с помощью психологического давления. Такие «группы-смерти» вызывают беспокойство в обществе.