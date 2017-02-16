Болгарский Патриарх пожелал украинцам всеми силами способствовать установлению мира

Болгарская Православная Церковь молится о благополучии и умиротворении в жизни украинского народа.

Об этом заявил Болгарский Патриарх Неофит, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

«Мы, как православные братья, знаем и помним слова Спасителя: «Мир оставляю вам, Мой мир даю Вам». Каждый православный христианин должен помнить этот совет Господа Иисуса и стремиться всеми силами своей воли содействовать установлению мира в нашей братской Православной стране - Украине», - сказал Патриарх Неофит.

Также он выразил надежду «и впредь оставаться в единстве, прежде всего, веры и благочестия».

«Мы всегда были в очень хороших отношениях с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Мы знаем о том, что он любит украинский народ и смиренно трудится на благо Украины и всех православных христиан. Мы будем молиться, чтобы Господь дал ему здоровье и сил успешно нести то послушание, на которое он был поставлен Господом, и которое он несет с достоинством», - подытожил Патриарх Неофит.

Как сообщал Центр информации УПЦ, недавно делегация, которую возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антонй (Паканич), с официальным визитом посетила Болгарию.