Священники УПЦ из Винницы привезли гуманитарную помощь военным в зону АТО

В течение прошедшей недели капелланы-волонтеры Винницкой епархии УПЦ совершили очередню поездку в зону АТО, сообщает Пресс-служба Винницкой епархии.

На этот раз на Восток отправились трое священников: Алексей Волков, Анатолий Кузнецов и Василий Августинов. Поездка проходила в рамках сотрудничества с Военно-Гражданским Сотрудничеством Вооруженных Сил Украины, которое обеспечивало транспортную и организационную поддержку. Целью поездки была доставка более 30 тонн гуманитарного груза, собранного духовенством и верующими Винницкой епархии, а также общественной организацией «Союз десантников Винниччины».

Главная часть помощи была адресована жителям пострадавшей от недавних обстрелов Авдеевки. Помощь для них выгрузили в г. Бахмуте. Это в основном крупы, макароны, масло, одеяла и теплую одежду. Непосредственно до Авдеевки эту помощь доставили представители Гражданско-Военного Сотрудничества.

Еще одна часть помощи, которая включала продукты питания, лекарства, бытовую химию, а также мешки для устройства укреплений, была доставлена в воинские части, в частности в 72 и 54 отдельные механизированные бригады. Кроме магазинных продуктов военным была передана домашняя еда, в том числе 70 ведерок вареников, сделанными работниками и родителями детей школы и садика с. Михайловки и с детсада. Военнослужащим из Винницкой области также были переданы адресные передачи от родных.

Медикаменты от Винницкого военно-медицинского центра, священники и волонтеры передали в 59 Военный мобильный госпиталь, который находится в г. Северодонецке.

Маршрут винничан пролегал через м. Часов Яр, где находится детский дом. Сюда священники доставили сладости и продукты питания, а также бойлер для подогрева воды, который пообещали привезти во время предыдущего посещения заведения.

Такие же подарки были переданы священниками и в госпиталь, который находится в Часовом Яре. Сюда же передали еще один бойлер от «Теплого дома».

Во время подготовки к поездки стало известно о потребности в помощи для детского дома, находящегося в с. Парскеевка Донецкой области. Священники пришли и сюда и передали учреждения, в котором находится 159 детей, продукты, сладости и другие необходимые вещи. В детдоме священники общались с руководством, коллективом воспитателей и детьми, которые приняли гостей из Винничины очень искренне и радостно.

Следующую поездку на восток священники Винницкой епархии планируют осуществить в начале марта.