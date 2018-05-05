Сретение Господне: история и традиции праздника

Центр информации Украинской Православной Церкви специально для сайта Факты ICTV подготовил материал о праздниках, а также о сретенских свечах и колядках.

На вопросы ответил настоятель столичного Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана протоиерей Сергей Ющик.

– 15 февраля Православная Церковь отмечает Сретение Господне. Какие события Церковь празднует в этот день?

– В этот день совершается память большого Евангельского события, которое нам рассказывает евангелист Лука, а именно принесение сорокадневного младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм по ветхозаветному закону пророка Моисея. Христос пришел чтобы не нарушить Закон, но исполнить его, давая Закону правильное понимание. Он оставался послушным Закону, который был дан Богом.

– Ветхозаветный Закон предписывал, что каждый новорожденный мальчик-первенец является собственностью Бога в память о пасхальном выходе иудеев из египетского рабства, поскольку именно десятой египетской казнью было умерщвление первенцев. И поэтому Господь через Моисея напоминает всем людям, чтобы они не забывали об этой величественной ветхозаветной Пасхе, ведь каждый новорожденный принадлежит непосредственно Самому Богу. Родители на сороковой день после появления ребенка обязаны были прийти в Иерусалимский храм для того, чтобы там принести своеобразную искупительную жертву, поблагодарить Бога за рождение малыша и будто бы взять этого ребенка на воспитание к себе домой как собственность Божью.

– Христос, согласно Евангелию, является Первенцем единородным от Девы Марии. Поэтому по закону Моисееву Дева Мария и Иосиф Обручник именно на сороковой день от рождения Иисуса Христа приходят с Ним в Иерусалимский храм для принесения такой жертвы. Соответственно, Церковь вспоминает выполнение Христом этого ветхозаветного Закона и именно это событие стало одним из первых явлений Христа народу как Бога и Мессии.

– Какова этимология слова сретение?

Слово сретение значит встреча. Встреча состоялась между старцем Симеоном, который был известен в Иерусалиме как праведный человек, который Духом Святым, по словам евангелиста Луки, узнал во Христе обетованного Мессию, взял его на руки и сказал удивительные слова: Сейчас можешь меня отпустить, Владыка, по слову Твоему, потому что увидели глаза мои спасение народа Божьего. Апостол Павел пишет, что никогда больший не благословляется меньшим, а здесь мы видим, что благочестивый старец, держа на руках Младенца, говорит: Можешь отпустить меня. То есть просит у Него разрешения покинуть этот мир. Фактически мы видим, что это один из первых моментов признания Иисуса Христа поистине тем обетованным Мессией, о Котором говорили все ветхозаветные пророки.

– Можно утверждать, что этот праздник завершает рождественский цикл?

– Позволю немного изменить акцент в вопросе, поскольку эти праздники являются прежде всего Богоявленскими. Потому что мы и в Рождении Спасителя, и в Его крещении на Иордане прославляем именно явление Бога. Родился и явился Он в вертепе, ему поклонились пастушки, волхвы. Явился Он на Иордане, когда Иоанн Креститель указал, что это Агнец Божий, Который берет на Себя грехи всего мира. И, конечно, что праздник Сретения Господнего не только исторически рассказывает о детских днях, месяцах жизни Иисуса Христа, но и рассказывает о моменте Богоявления, когда человек прославляет Христа, узнав в Нем обетованного Мессию. Соответственно, определенным образом мы можем утверждать, что действительно Сретение относится к Богоявленско-рождественским праздникам и им завершаются указанные события. А дальше Православная Церковь, в зависимости от календаря, начинает готовиться к Великому Посту и Пасхе.

– То есть к празднику Сретения и на сам праздник можно петь колядки?

– Колядка является религиозно-народным псалмом. Можно ли петь религиозно-народные псалмы? Конечно, можно. Тем более, что этот праздник является величественным и славным, он является радостным. Кроме того, никогда не попадает в период Великого поста. Даже когда Пасха совершается раньше всего – 4 апреля, то Сретение переносится на один день назад – на 14 февраля для того, чтобы его не отмечать в дни Великого поста.

– В народе говорят, что на Сретение встречаются весна с зимой.

– Трудно сказать, что они встречаются именно на Сретение. Весна с зимой встречаются согласно календарю или температурному режиму. Метеорологи считают, что весна наступает тогда, когда средняя суточная температура соответствует определенной цифре термометра. Те, кто составляют календарь говорят, что весна с зимой встречаются 28 или 29 февраля.

– Тезис, что на Сретение Господне встречаются весна с зимой является элементом атеистической пропаганды ХХ-го века. Для того, чтобы люди забыли о Рождестве Христовом и в то же время о таком великом святом как Николай Чудотворец, советская пропаганда акцентировала внимание на Деде Морозе и на Новом году. А для того, чтобы с человеческой памяти стереть Сретение, советская пропаганда создала встречу весны с зимой, разнообразные хороводы и тому подобное.

– Если взглянуть в Юлианский календарь, по которому живет Православная Церковь, то можно увидеть, что Сретение Господне выпадает на начало февраля, а это разгар зимы. Сретение – это не встреча весны с зимой, а встреча жаждущего, уставшего от жизни человека с Мессией, Который открывает Царство небесное.

– Как правильно провести этот день?

Каждый верующий должен каждый день проживать во славу Божью. Но дни особого торжества, воспоминания евангельских событий называются праздниками. Святой день означает день отдельный, посвященный непосредственно Самому Богу. Соответственно, мы должны служить Богу. Что означает служение Богу? Это, прежде всего, наша индивидуальная молитва, молитва за ближнего и, конечно, дела во славу Божью. Если есть возможность и человек не на работе, он должен прибежать в храм, помолиться, если же такой возможности нет, из-за посменной работы, то этот день нужно провести в славу Божью, сделать доброе дело, как, впрочем, и каждый день, но в этот день по-особенному.

– Что на Сретение происходит в церкви?

– В храме, согласно богослужебному Уставу, предусмотрена Божественная Литургия, а также традиция Православной Церкви – освящение свечей.

– Почему в этот день святят именно свечи и в чем заключается их особая сила?

– Об особой силе именно свечи трудно говорить, поскольку в церкви есть очень много вещей, которые освящаются. Один из писателей II-го века Тертуллиан говорит, что у нас, христиан, есть традиция освящать, осенять крестным знамением все вещи, которые мы берем в руки и которыми мы пользуемся. Православный христианин все принимает во славу Господа. На Сретение Симеон Богоприемец, взяв Христа на руки, назвал Его Светом спасения. И раннехристианские молитвословия называют Иисуса Христа поистине Светом Тихим. Поэтому и свеча играет в Церкви не только физическую роль, чтобы гореть воспаленной, но символизирует нашу веру и молитву, которая возносится к небу. Соответственно, эти свечи мы освящаем, чтобы Господь Своей благодатью хранил не свечи, а нас в свете Христовой истины.

– Сретение произошло на 40-й день после рождения Иисуса Христа. Поэтому правда, что в храме одновременно можно освящать только 40 свечей?

Если немного пошутить, то бы я сразу же отметил, что к началу учебного года нужно зажигать 12 свечей, на экзамены – тоже иметь 12 свечей, а когда ввели 100-балльную систему оценивания – для получения хорошего балла нужно аж 100 свечей (смеется).

На самом деле, количество свечей не имеет значения. Свечи должны быть освящены для использования у нас дома, для нашей молитвы, для освещения нашего дома, но ни в коем случае ни для каких-то магических действий, которыми человек грешит.

– Что нужно делать дома с освященными свечами?

Конечно, человеку XXI века, когда у него дома 35 лампочек, очень трудно говорить об использовании свечи. В древности эту свечу применяли в особые моменты домашней молитвы. Сейчас освященную свечу мы зажигаем для молитвы, когда дома кто-то заболел. В конце концов, народный опыт не случайно называет сретенские свечи громницей. Их зажигают во время непогоды, большой бури, молнии. Единственное, что нужно помнить: не свеча молится за нас, но мы молимся у этой свечи. Нужно себе напомнить, что наша жизнь должна гореть, а не тлеть.

– Правда ли, что сретенскую свечу нужно зажигать в Чистый четверг на Страстной неделе во время чтения 12 Евангелий?

На самом деле такого нет. Возможно потому, что свеча некогда в древности была большим дефицитом из-за сложности в производстве, человек одну свечу использовал в самые богослужебные дни. А так единственная общность между сретенской свечой и свечой Чистого четверга в том, что в обоих случаях свечи являются символом нашей молитвы и просветления, которое дает нам Господь.

– В народе существует убеждение, что сретенская свеча обладает особыми магическими свойствами, которые помогают человеку? Правда ли это?

Свечи в Православной Церкви используются только как символ и элемент нашей молитвы. Никаких магических вещей быть не может. Церковь однозначно против любой магии.

– Для Вас, как настоятеля Афганского храма, этот праздник еще особенный и тем, что в этот день отмечается память участников боевых действий на территории других государств. Как УПЦ присоединяется к празднованию этой даты?

– Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана, который находится возле Киево-Печерской лавры, открывался в начале 90-х годов усилиями Комитета матерей погибших афганцев и Украинским союзом ветеранов Афганистана как место молитвенного поминовения погибших собратьев. В конце концов, напротив этого храма был построен фактически главный памятник воинам афганцам. 15 февраля на государственном уровне совершается чествование военнослужащих, погибших в различных военных действиях за пределами Родины.

– В очередной раз на этот день мы имеем распоряжение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия о молитвенном поминовении православных христиан, погибших в афганской войне. Кроме того, почти через 30 лет после афганской войны, воинов-афганцев больше умерло, чем погибло во время самих боевых действий. Поэтому мы обязательно в этот день, особенно в нашем храме, совершаем поминальные молитвы православных христиан, которые, выполняя свой долг, будучи верными своей присяге, не успели дожить свою жизнь, погибли или на поле боя, или умерли в мирное время.

– Существует ли в церкви какая-то особая молитва за воинов-афганцев? Когда она читается?

– К сожалению, войны не прекратились. Было бы очень хорошо, если бы мы только говорили о выходе последнего солдата из Афганистана. Но сейчас мы снова имеем боевые потери и поэтому, стоит заметить, что православный храм, по словам Христа, должно быть домом молитвы, а не домом политических анализов или каких исторических исследований. Соответственно, в нашем, как и в каждом православном храме, совершается молитва за православных христиан, которые не успели дожить, долюбить, насладиться своими детьми, насладиться своей любовью, порадовать своих родителей. А особой молитвой воинов, которые жизнь свою отдали за Родину и за всех невинно убиенных, мы молимся, чтобы милостивый Господь принял их души в Царство Небесное и эта молитва в нашем храме совершается обязательно и всегда.