В день Сретения в более 20-ти столичных храмах зажженная свеча поможет онкобольному ребенку - благотворительная акция

В Киеве, 15 февраля, в день праздника Сретения Господня и Всемирный день онкобольного ребенка в 20 монастырях и храмах Украинской Православной Церкви пройдет благотворительная акция «Помоги онкобольному ребенку».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на епископа Боярского Феодосия (Снигирева), средства от свечей, приобретенных в этот день, будут отправлены в детские онкологические отделения столицы.

«Такую акцию в день Сретения Господня мы проводим впервые. К доброму начинанию присоединились более 20 монастырей и храмов столицы. Каждый в этот день сможет купить сретенскую свечу и зажечь о здравии не только своих родных и близких, но и о здавии онкобольных детей. Средства от приобретенных сретенских свечей будут переданы детям, находящимся на лечении в онкогематологическом отделении Киевской областной клинической больницы и онкологическом отделении Национальной детской специализированной больницы «Охматдет». Также в храмах будут поставлены специальные ящики для пожертвований», - рассказал владыка Феодосий.

Благотворительная акция проходит по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

В следующем году акцию планируется сделать более масштабной.

Киевские монастыри и храмы, которые участвуют в благотворительной акции «Помоги онкобольному ребенку»:

1. Покровский монастырь (Бехтеревский переулок, 15).

2. Ионинский монастырь (вул. Тимирязевская, 1).

3. Десятинный монастырь (вул. Владимирская, 2).

4. Храм Рождества Христова на Сырце (ул. Щусева, 33А).

5. Храм Всех скорбящих Радость в Бабьем яру (парк «Бабий яр», метро «Дорогожичи»).

6. Храм Александра Невского на Оболони (ул. Петра Дегтяренко, 22).

7. Храм Владимирской иконы Божией Матери на Лукьяновке (ул. Артема, 86-88).

8. Храм Ярослава Мудрого на Березняках (Днепровская набережная, 2А).

9. Храм святителя Николая (вул. Драгоманова, 1).

10. Храм святителя Спиридона (просп. Леся Курбаса, 7-Д).

11. Храм Божьей Матери возле озера Тельбин (вул. Шумского, 3Б).

12. Храм Михаила, митрополита Киевского (вул. Шелковичная, 39/1).

13. Храм княгини Ольги на Харьковском массиве (ул. Архитектора Вербицкого, 3Г).

14. Храм Адриана и Наталии на Лесном массиве (Лесной проспект, 32).

15. Храм Параскевы на Осокорках (Днепровская набережная, 18).

16. Храм Владимирской иконы на Виноградаре (пр. Георгия Гонгадзе, 19).

17. Храм Евфросинии Полоцкой (вул. Антоновича, 115).

18. Храм Романа Сладкопевца (вул. Лабораторная, 15А).

19. Храм Николая Иорданского (вул. Фрунзе, 47).

20. Храм Рождества Богородицы (ул. Старонаводницкая 8/6, Царское Село).

21. Храм Варвары при Киевской областной клинической больнице (ул. Багговутовская, 1А).

22. Храм мученика Валерия в Гидропарке (метро «Гидропарк»).

23. Храм Успения Богородицы на Позняках (ул. Тальновська, 4).

Как сообщает Центр информации УПЦ, 19 февраля в 14.00 в продолжение акции «Помоги онкобольному ребенку» в актовом зале культурно-просветительского центра «Киевский Иерусалим» (Киев, вул. Овручская, 7) при Феодоровском храме состоится открытие выставки-аукциона художественных работ онкобольных детей, которые проходят курс лечения в онкогематологическом отделении Киевской областной клинической больницы.