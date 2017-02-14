15 февраля в епархиях УПЦ будут праздновать День православной молодежи

В праздник Сретения Господня, 15 февраля, в епархиях Украинской Православной Церкви состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню православной молодежи, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, в Свято-Покровском храме Луцка 16 февраля будет совершена миссионерская Литургия с пояснениями богослужение, после которой состоится совместная трапеза. В 13.00 в оздоровительном спорткомплексе «Динамо» состоится праздничное мероприятие с конкурсной программой «Мы за здоровый образ жизни». Далее, в 15.00 Епархиальный молодежный отдел проведет презентацию с участием правящего архиерея.

Многодневную праздничную программу готовит Молодежный отдел Одесской епархии. Его сотрудники приглашают всех желающих на общегородской праздничный молебен, который состоится 15 февраля в 19.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города. Также 19 февраля в актовом зале Свято-Андреевского подворья состоится праздничный концерт.

Второй год подряд, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, Иршавское молодежное общество имени святого Иоанна Предтечи будет проводить в День православной молодежи “Сретенская молодежные встречи”.

Праздничное мероприятие состоится 15 февраля в 17.00 в Силецком Иоанно-Богословском монастыре. Подробнее по тел.: 0968724567.