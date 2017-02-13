Управляющий делами УПЦ рассказал Болгарскому патриарху о состоянии религиозных дел в Украине

В Софии (Болгария), управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний рассказал Болгарскому патриарху Неофиту о состоянии религиозных дел в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча состоялась в рамках церковных торжеств.

Рассказывая о церковной жизни в Украине, митрополит Антоний подчеркнул, что "в условиях внутренних и внешних вызовов, стоящих перед страной, Украинская Православная Церковь последовательно и неизменно выступает за суверенитет и территориальную целостность государства".

Митрополит Антоний рассказал о миротворческой деятельности Церкви, помощи пострадавшим и вынужденным переселенцам, об освобождении пленных.

При этом управляющий делами выразил уверенность, что "УПЦ могла бы делать больше, если бы в ее деятельность не вносились искусственные преграды".

В свою очередь, патриарх Неофит сообщил, что Болгарская Церковь сопереживает испытаниям, которые выпали на долю Украины, а также молится за мир в украинском государстве.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в Болгарии принял участие в конференции, посвященной памяти святителю Луки Крымского и в торжествах по случаю 10-летия интронизации на Пловдивскую кафедру митрополита Николая.