Управляющий делами УПЦ в Софии встретился с Патриархом Болгарским Неофитом

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 10 февраля 2017 года, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в Софии встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Во встрече приняли участие: викарий Софийской митрополии епископ Браницких Григорий, протосингел Софийской митрополии протопресвитер Ангел Ангелов, настоятель храма св. Николая Чудотворца в Софии архимандрит Филипп (Васильцев), заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и преподаватель КДАиС А. Музольф.

Даный визит состоялся в ответ на приглашение митрополита Пловдивского Николая. С 11 по 12 февраля митрополит Бориспольский и Броварской Антоний примет участие в конференции, посвященной памяти св. Луки Крымского, а также в торжествах по случаю 10-летия избрания на Пловдивской кафедру митрополита Николая.

Во время встречи с Патриархом Неофитом митрополит Антоний передал приветствие от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Рассказывая о церковной жизни в Украине, владыка подчеркнул, что в условиях внутренних и внешних вызовов, стоящих перед страной, УПЦ последовательно и неизменно выступает за суверенитет и территориальную целостность государства. Митрополит Антоний рассказал о миротворческой деятельности Церкви, часть верных которой оказались на неподконтрольных Украиной территориях. В условиях военного конфликта на востоке страны Церковь оказывает помощь пострадавшим и вынужденным переселенцам, прилагает усилия для освобождения пленных. Управляющий делами выразил уверенность, что Украинская Православная Церковь в этих тяжелых обстоятельствах могла бы делать больше, если бы в ее деятельности не относились искусственные преграды.

Святейший Патриарх Неофит в разговоре поинтересовался ситуацией с собором Святой Софии Киевской, который он посетил во время своего предыдущего визита в Украину в 2012 году. По словам Патриарха, этот собор произвел на него большое впечатление. Митрополит Антоний сообщил, что один из храмов комплекса заповедника был передан одной из раскольнических структур, непризнанная Вселенским Православием. Во время беседы речь шла также о состоянии межконфессиональных отношений в Украине.

Отдельно Управляющий делами УПЦ рассказал, что в последнее время Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, который призван проявлять равное отношение ко всем конфессиям, демонстрирует предвзятое и не объективное отношение к Украинской Православной Церкви, не реагируя на нарушения прав ее верующих, на захват храмов, искусственно блокируя регистрацию уставов религиозных структур УПЦ. В связи с такими действиями, Украинская Православная Церковь еще в конце прошлого года была вынуждена обратиться с иском в суд с целью защиты своих прав. По словам митрополита Антония, первое заседание по этому делу назначено на конец текущего месяца.

Предстоятель Болгарской Православной Церкви пожелал Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, епископату, духовенству и верующим помощи Божией, терпения и надежды. Патриарх Неофит заверил митрополита Антония, что Болгарская Церковь молится за мир в Украине, молитвенно сопереживает испытания братской Украинской Православной Церкви, а также выразил уверенность, что все эти испытания в скором времени закончатся.

В завершение встречи состоялся обмен подарками.