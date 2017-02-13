Полтавская миссионерская духовная семинария отпраздновала 20-летний юбилей

В день памяти Собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, небесных покровителей Полтавской миссионерской духовной семинарии, 12 февраля 2017 года, в Свято-Николаевском соборе Горишние Плавни было совершено торжественное архиерейское богослужение по случаю 20-летнего юбилея возрождения Полтавской духовной школы и 280-летия основания. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По случаю праздника духовная школа организовала историко-просветительскую выставку «За Имя Мое», посвященную исповедникам ХХ века, которые пострадали за веру на Полтавщине.

За Литургией была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Богослужебные песнопения исполнялись тремя хорами: двумя студенческими и приходским.

Вице-ректор ПМДС епископ Вениамин был награжден орденом преподобного Нестора Летописца II степени, а все сотрудники и преподаватели семинарии – Архиерейскими грамотами в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви.

В тот же день, по благословению митрополита Филиппа, в Выставочном зале города Верхние Плавние начала свою работу историко-просветительская выставка «За Имя Мое», посвященная 20-летию возрождения Полтавской духовной семинарии.

На мероприятии были представлены расшифрованы и восстановленные архивные документы НКВД из личных дел и копии полных личных дел репрессированных священников и верующих Полтавской области; картины разрушенных, отреставрированных и вновь построенных храмов Полтавщины художника Владимира Кривого; а также издания о репрессиях против Церкви в XX веке.

В период с конца 20-х годов прошлого века на Полтавщине было репрессировано более полутысячи священнослужителей. Личные вещи и личные дела некоторых из них были представлены на выставке.

Выставка будет работать до 26 февраля 2017 года.