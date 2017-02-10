В годовщину вывода войск из Афганистана во всех храмах УПЦ состоятся панихиды

В связи с Днем чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан, 15 февраля, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, во всех монастырях и на приходах УПЦ будут совершенные панихиды по погибшим и умершим участниками боевых действий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Соответствующий циркуляр был направлен во все епархии Украинской Православной Церкви.