Священники УПЦ отпели погибших воинов ВСУ

Священники Волынской и Изюмской епархий Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания погибших военнослужащих ВСУ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Тело волынянина Мариса Каминского, который погиб под Авдеевкой 2 февраля, привезли в город, в котором он родился. Священнослужители УПЦ совершили отпевание убиенного воина вечером 7 февраля и помолились за душу православного верующего, который погиб, выполняя свой воинский долг.

Марис Каминский родился 9 апреля 1990 года в городе Киверцы, однако проживал вместе с женой в Черновцах. Он служил в 3 батальйонно-тактической группе 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Узнав о смерти мужа, его беременная жена попала в больницу. Отпели погибшего воина священники округа во главе с благочинным протоиереем Александром Кондратюком.

В этот же день на Харьковщине в городе Изюм в здании КДК “Спартак” священнослужители Изюмской епархии совершили чин отпевания погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, старшего сержанта, командира взвода военной части А 1453 Дениса Дмитриевича Тимошенко, который погиб 3 февраля в зоне боевых действий.

Чин погребения совершили: протоиерей Богдан Думиндяк, архимандрит Симеон (Негрецкий), протоиерей Сергей Притоцкий, протоиерей Анатолий Бусел, протоиерей Александр Пересунько и архидиакон Юрий Чудак.

После заупокойной молитвы отец Богдан обратился со словами соболезнования к родным и сослуживцам. С воинскими почестями похоронили воина Дениса на городском кладбище города Изюм. Провести в последний земной путь прибыли представители местных властей, боевые товарищи Дениса и жители города.