УПЦ за год передала воинам и пострадавшим в зоне АТО помощь на сумму 12,8 млн грн

17:35, 08 февраля 2017
Православие
1125

Социально-гуманитарная помощь Украинской Православной Церкви военнослужащим, раненым воинам, семьям военнослужащих и пострадавшим от военных действий в зоне АТО в 2016 году составила 12,8 млн грн.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на главу Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова, названным категориям также была предоставлена гуманитарная помощь, весом 546,6 тыс кг. 

Глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов

«Конечно, объем помощи гораздо больше. Не все афишируют свою благотворительную деятельность, многие совершают дела милосердия в тайне. Каждый христианин призван служить Богу через своего ближнего. Нельзя быть равнодушным в это нелегкое для нашей страны время. Ведь любое горе – это наше общее горе, любая беда – наша общая. Помогать нуждающимся – наш прямой долг», – отметил отец Владислав.

По данным отдела по социально-гуманитарным вопросам, в 2016 году УПЦ помогла почти 9,4 тысячам военнослужащих и раненым воинам, приобретая продукты питания, одежду и термобелье, средства гигиены, медикаменты и другое.

Также была оказана помощь 14 846 нуждающимся жителям зоны АТО, вынужденным переселенцам и семьям украинских военных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter