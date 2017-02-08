Дому престарелых поступила помощь от Киево-Печерской лавры

На днях иеромонах Глеб и сотрудники благотворительного фонда святых благоверных князей Бориса и Глеба, протоиерей Андрей, настоятель храма на честь Архистратига Божьего Михаила с. Грузское Макаровского района Киевской области побывали в доме престарелых, сообщает Лавра.ua.

В этом доме престарелых проживают ветераны Великой Отечественной войны, пожилые люди со статусом «дети ВОВ», пенсионеры. Удивительно, что некоторые скоро будут отмечать столетие.

Принимали дорогих гостей с большой радостью, благодарили за подаренные иконы, духовную поддержку, просили приезжать почаще, привозить молитвословы, напечатанные крупных шрифтом для людей со слабым зрением. Все настолько были воодушевлены общением, что после задушевной беседы самые звонкоголосые спели для дорогих гостей!

Также для дома престарелых привезли одежду, медикаменты, консервацию, постельное белье, посуду, средства гигиены, стиральную машину, телевизор.

Подопечным соцотдела Лавры постоянно требуются продукты питания, одежда, обувь, канцелярские товары и средства личной гигиены, бытовая химия.

Вас ожидают по адресу: Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по номеру телефона: 044-255-11-19, 063-229-76-98