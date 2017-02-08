В Запорожье состоится молебен для будущих мам

В рамках дней православной семьи «Мудра родина – щаслива країна» состоится молебен для будущих мам - беременных, планирующих беременность или усыновление, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

Молебен состоится в Свято-Покровском архиерейском, по адресу: г. Запорожье проспект Соборный, 37.

Начало 18 февраля в 12.00.

А следом в 12.30 состоится мастер класс по приготовлению блинов.

Приглашаются все желающие.

Беременность – поистине ни с чем несравнимое состояние, особенно, если она долгожданная и желанная. Маленький человечек под сердцем способен сделать любую женщину самой счастливой в мире. С нетерпением ждут его появления на свет, готовясь к предстоящим родам и психологически, и материально, и духовно…

Однако так часто беременность сопровождается серьезными угрозами. Порой сохранить жизнь неродившемуся ребенку практически невозможно. Врачи разводят руками, а верующие христианки уповают к Господу в молитве о сохранении желанной беременности.

Святые отцы учат, что неважно, перед какой именно иконой вы приклонитесь в молитве, какой акафист или канон будете читать, какому святому поклонитесь и попросите помощи и заступничества, главное – искренне верить в милость Божью и постоянно пребывать в молитве.

Многие женщины делятся своим опытом, рассказывая, какие именно молитвы они читали и подтверждают, что они им помогали.

Трудные беременности заканчивались благополучными родами.

Святые отцы говорят, что молитва имеет особую невидимую силу. Читая Святое Писание, каждый человек успокаивается. Молитва дает утешение, веру в благополучный исход, именно поэтому она так важна при трудной беременности.