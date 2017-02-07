Запорожская епархия УПЦ начала прием работ для конкурса эссе, в знак памяти Ярослава Мудрого

Мероприятие проводится по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки и при поддержке департамента образования Запорожского городского совета и Классического частного университета, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Участниками конкурса могут стать ученики 8-11 классов общеобразовательных и внешкольных учебных заведений. Конкурсная работа подается в виде эссе на одну из предложенных организационным комитетом тем, а именно:

«Почему князь Ярослав получил прозвище "Мудрый"?»;

«Ярослав Мудрый: путь к святости»;

«Ярослав Мудрый: дипломатические отношения с Европой через династические браки»;

«Можно ли назвать Киев городом Ярослава Мудрого?».

Эссе может быть написано как на украинском, так и русском языках, и для участия в конкурсе должно быть отправлено по электронному адресу shkolaznatokov@gmail.com не позднее 13 марта.

С деталями требованиями к работам и с основными положение о проведении конкурса можно ознакомиться здесь.