Крымская епархия УПЦ претендует только на постройки XIX века, расположенные в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта

Крымская епархия УПЦ не претендует на древние памятники музея-заповедника “Херсонес Таврический”, а только на постройки XIX века, расположенные на участке заповедника. Об этом со ссылкой на протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергея Халюту сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Как отмечается, протоиерей Сергей Халюта утверждает, что "среди 24 сооружений, на которые претендует церковь, Свято-Владимирский собор, храм Рождества Пресвятой Богородицы, храм Семи священномучеников херсонесских, храм Корсунской иконы Божией матери, построенные в XIX веке".

“Говорить о том, что это только наследие старины, не совсем правильно. Другое дело, здания были возведены на древнем городище, где и раскопки не проводились. Что же касается тех церковных зданий, о которых мы говорим, то все они относятся к позапрошлому веку”, - заявил Сергей Халюта в интервью газете “Культура”.

Заповедник "Херсонес Таврический" входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранения музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.