В Одессу с Афона доставили мощи Пантелеимона Целителя (видео)

В Международном аэропорту Одесса сегодня вечером состоялась встреча делегации, которая доставила в Украину с Афона мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, святыня прибыла в Одессу из монастыря святого Павла на Святой Горе Афон.

«Старцы обители выразили уверенность в том, что пребывание этой великой святыни мирового православия в Богохранимой Одессе будет способствовать духовному процветанию города и принесёт долгожданный мир в многострадальную Украину. Греческие монахи подчеркнули, что вместе со святыней они приносят горожанам благословение Святой Горы Афон на совершение добрых дел, на преодоление вражды и нестроений в обществе, на спокойную жизнь», - сообщили в Одесской епархии УПЦ.

Святые мощи будут находиться в Одессе до 6 февраля. Перед святыней будут совершать Божественные литургии и уставные богослужения. Круглосуточно перед ними будут служить молебны, читать акафисты.

Одесская епархия УПЦ приглашает всех жителей и гостей города посетить Спасо-Преображенский кафедральный собор, присоединиться к совместной молитве о мире в Украине.