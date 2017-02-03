Отдел внешних связей УПЦ прокомментировал ситуацию вокруг храма в Херсонесе Таврическом

Крымская епархия УПЦ хочет сохранить возможность пользоваться храмами Херсонеса, как это и было в соответствии с украинскими документами. Никоим образом речь не идет о какой-то новый статус памятники церковной старины. Поэтому все разговоры на тему того, что якобы РПЦ хочет разрушить памятник ЮНЕСКО, не соответствуют действительности.

Ситуацию, связанную с представлением Крымской епархией УПЦ документов для продолжения пользования некоторыми сооружениями музея-заповедника "Херсонес Таврический", разъяснил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на его страницу в Facebook.

"До аннексии Крыма епархия имела договор с украинской властью относительно пользования храмом святого князя Владимира и некоторыми другими храмовыми помещениями, входящими в состав музея-заповедника "Херсонес Таврический". В новых условиях их жизни в Крыму украинский договор новая фактическая власть не признает, срок его действия заканчивается, другой в них (епархии) нет", — утверждает протоиерей Николай.

Представитель ОВЦС подчеркивает, что речь идет лишь о подтверждении факта пользования культовыми сооружениями, которые входят в состав заповедника, где священнослужители епархии и ранее совершали богослужения.

На этом фоне вызывает недоумение последнее заявление Министерства иностранных дел Украины, размещена на сайте этого учреждения. Ведь даже в заголовке бросается в глаза очевидное расхождение с общеизвестным фактом: на территории АР Крым действует епархия Украинской, а не Русской Православной Церкви.

Кроме того, украинский МИД, повторяя риторику отдельных российских СМИ, выражает беспокойство, относительно наследия ЮНЕСКО, в то же время, забывая, что право на пользование отдельными объектами заповедника "Херсонес Таврический" Крымской епархии УПЦ предоставила именно Украинское государство. Зато было бы вполне понятным, если бы отечественное МИД отстаивало права украинских религиозных общин, которые были утрачены в результате аннексии полуострова.