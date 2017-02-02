Святогорская лавра встретила беженцев из Авдеевки

В Святогорск прибыли 80 человек беженцев, среди них большинство - дети.

1 февраля 2017 года Свято-Успенская Святогорская Лавра встречала группу беженцев ― несколько десятков детей из Авдеевки принимали в паломнической трапезной обители. Об этом сообщает пресс-служба Святогорской Лавры.

В 10 часов утра на предоставленных Авдеевским коксохимическим заводом трех автобусах выехало из Авдеевки около 80 человек беженцев. В 13:30 три автобуса въехали в ворота Святогорской обители. Среди прибывших беженцев было 47 детей школьного возраста, 11 малышей дошкольного возраста и 20 взрослых.

В Святогорской Лавре их встречали: архимандрит Феофан (Люкшин), казначей Святогорской обители, представители Святогорской и Славянской горадминистраций, Славянской милиции, председатель Харьковской полевого офиса Агентства ООН по делам беженцев.

Прибывших провели в паломническую трапезную, где их ждал подготовленный монастырской братией обед. По его окончании вынужденные переселенцы отправились на базу отдыха «Жемчужина Донбасса», с монастырской трапезной их снарядили в дорогу несколькими поддонами пирожков.

Как рассказала медработник, которая сопровождала вывезенных людей из города Авдеевки: «Детям сейчас очень трудно: ни света, ни тепла, школы и детские сады закрыты, потому что нет отопления». По словам женщины, жизнь в городе с сентября месяца прошлого года налаживалось до прошлой недели, когда начались мощные обстрелы, особенно тяжелым был день накануне отъезда. «И сегодняшняя эвакуация была спонтанной и стремительной, мне сказали «срочно собирайся сопровождать детей», я даже паспорт не успела взять, потом ехала, волновалась, ― поделилась она. ― Большое спасибо всем, кто помог вывести детей!»

Архимандрит Феофан так объяснил ситуацию: «Администрация города Святогорск в лице Александра Ивановича Дзюбы обратился к братии монастыря и попросила принять участие в приеме беженцев, и, конечно же, мы сразу же откликнулись на эту просьбу».

Отец Феофан выразил готовность Святогорской Лавры и в будущем, по возможности, помогать вынужденным переселенцам, оказывать посильную помощь и принимать участие в решении текущих проблем: «За всех этих людей, попавших в беду, мы молимся и готовы по мере сил поддержать их в том, в чем они могут испытывать потребность».

Не смотря на экономические трудности, которые сейчас испытывают в самой обители, в первую очередь из-за высоких коммунальных платежей, здесь надеются на милость Господа и неравнодушие добрых людей, чтобы и в дальнейшем оказывать помощь всем нуждающимся. В Лавре ежедневно устраиваются бесплатные трапезы для всех без исключения людей, которые приходят в святую обитель, будь то паломники или беженцы. На данный момент при Лавре постоянно проживают 175 переселенцев, из них 40 детей.

По словам представителей госадминистраций, в ближайшее время еще около 15 отопительных баз отдыха городов Святогорска и Красного Лимана будут готовы принять беженцев на время, пока не нормализуется ситуация в охваченных войной родных городах вынужденных переселенцев.