В Винницкой епархии объявлен сбор помощи для жителей Авдеевки

В связи с обострением ситуации в Авдеевке и угрозой гуманитарной катастрофы, в Винницкой епархии УПЦ объявлен сбор помощи для жителей Авдеевки.

Из областного бюджета Винницкой области решено выделить 350 тыс. грн. на закупку необходимых материалов жителям Авдеевки Донецкой области, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Винницкой ОГА.

Также по поручению председателя Винницкой областной государственной администрации Валерия Коровия в области создан оперативный штаб по оказанию помощи жителям г. Авдеевка.

Как отметили в пресс-службе ОГА, в связи с повреждением жилого массива много помещений в Авдеевке остались без окон, поэтому наиболее необходимыми материалами являются фанера, пленка, генераторы.

Гуманитарную помощь жители города могут приносить в администрацию, по адресу: ул. Хмельницкое шоссе, 7. Уже завтра, 2 февраля, гуманитарная помощь будет отправлена в Авдеевку.