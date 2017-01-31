В УПЦ заявили о жестоком избиении священника в Черкасской области (укр.)

На Черкащині жорстоко побили священика Української Православної Церкви.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ, у результаті нападу благочинний Катеринопільського округу, настоятель місцевого Михайло-Архангельського храму протоієрей Віктор Криванич потрапив у районну лікарню зі струсом мозку та численними тілесними ушкодженнями.

"За словами парафіян, так звані священики з УАПЦ вирішили відібрати храм, який звів отець Віктор разом із місцевою громадою. Запросивши на зустріч священика УПЦ, вони почали розмову з лайки і швидко перейшли до бійки. Щоб зняти з себе вину та налаштувати місцевих жителів проти протоієрея Віктора, який вже 26 років служить у селищі, вони не тільки його образили, жорстоко побили, але й вирішили очорнити", - повідомляється на офіційному сайті УПЦ.

В УПЦ зазначають, що 30 січня до Катеринопільської районної держадміністрації прийшла православна громада благочиння, щоби встати на захист отця Віктора Криванича.

В УПЦ констатують спробу відібрати власність у настоятеля Михайло-Архангельського храму УПЦ, факти погроз, провокацій і побиття.

30 січня православна громада селища направила звернення на ім’я Президента України П.Порошенка, голови Катеринопільської РДА О.Ніколенка, керівників органів місцевого самоврядування.

"Життю і здоров’ю отця Віктора Криванича та його родині на цей момент нічого не загрожує: їх охороняють поліція і місцева самооборона. За фактом бійки відкрито кримінальне провадження", - повідомили в УПЦ.