В Одесской области неизвестные подожгли детскую амбулаторию и храм УПЦ (рос.)

У вогні було знищено практично все медичне обладнання амбулаторії, близько 700 дитячих медкарток і церковне майно в Свято-Преображенському храмі в Овідіопольському районі Одеської області. Через декілька днів вандали осквернили ще три храми Білгород-Дністровського благочиння Одеської єпархії і викрали пожертви, які збиралися для нужденних одеситів та переселенців. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

Минулого тижня в селі Нова Долина Овідіопольського району Одеської області невідомі в масках розгромили і підпалили дитячу амбулаторію і храм. Нападники практично повністю знищили амбулаторію загальної практики сімейної медицини, розбили все медичне обладнання, знищили близько 700 дитячих медкарток. Фахівці встановили десять місць підпалу приміщення.

Зловмисники значно пошкодили і Свято-Преображенський храм. У храмі вогнем знищеного велика кількість церковного майна. Як повідомляють в єпархії, це вже не перший напад на церкву. Співробітники Овідіопольського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом.

Через декілька днів після вандалізму в Овідіопольскому районі, відбулися ряд пограбувань у Білгород-Дністровському благочинні єпархії. У ніч на 30 січня пограбували три храми — Андріївський в с. Андріївка, Казанський в с. Монаші та Димитрівський в с. Карналіївка. Грабіжники, проникли в храми через вікна, в пошуках грошей та цінностей варварські пошкодили меблі, розкидали священицькі облачення, церковні книги та ноти.

Злочинці викрали з Андріївського і Казанського храму понад 4000 гривень, зібрані парафіянами для надання допомоги біженцям зі східних областей України і нужденним одеситам. В Дмитрівський храм злочинці також проникли через вікно, після чого осквернили жертовник, розбили дарохранительницю і викрали грошові кошти. Поліція, яка прибула вранці на місця злочинів, зафіксувала сліди грабежів.

В минулому році кілька десятків храмів Одеської єпархії також постраждали від грабежів. Жоден злочинець не був затриманий.