Митрополит Онуфрий: Церковь начала подготовку к Великому посту

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что с воскресенья о Закхее в Церкви начинается подготовка к Великому посту.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Блаженнейший сказал в своей воскресной проповеди.

«Церковь готовит человека ко времени подвига — к святому посту. И эта подготовка начинается с недели о Закхее», — сказал Архипастырь.

По его словам, дерево на которое поднялся мытарь Закхей, символизирует собой пост, который необходим каждому из нас для того, чтобы мы преодолели грех в себе, и смогли приблизиться ко Господу.

«Пост имеет такое свойство – он очищает чувства человека, делает его более восприимчивым. Воздерживаясь в пищи и питии, мы приближаемся к духовному миру и становится способным ощутить присутствие Божие, — сказал Предстоятель. — Бог всегда рядом с человеком, Он поддерживает и живит его, но мы не всегда это видим, потому, что ослеплены грехом. Между нами и Богом стоит греховная стена, которая заслоняет Бога от нас. Как слепому тонкая пелена на глазах не дает увидеть солнце, которое светит прямо на него, так и грех мешает человеку увидеть Бога, Который рядом».

Избавится от греховной слепоты помогает подвиг, о котором Архипастырь сказал: «пост — то дерево духовное, на которое мы должны подняться».

«Мы должны найти свое древо и подняться на него, чтобы увидеть Бога, чтобы услышать от Него слова, которые Он сказал Закхею: «Сойди быстрее, потому, что сегодня нужно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19:5)».

Присутствие Господа побуждает человека к деятельному покаянию, как это случилось с мытарем.

«Это есть действие на человека благодати Божией, — подчеркнул Предстоятель. — Когда он через пост познает Бога, то становится способным к жертвенному служению и жертвенной жизни».

Но вначале следует себя побуждать к доброделанию, отмечает Блаженнейший владыка. «Только когда духовные очи человека откроются, он начинает делать добро охотно, не заставляя себя, а с желанием».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, найти свое древо поста, взойти на него и терпеливо ждать, когда Господь откроет нам свое лицо. А Господь обязательно открывает Себя, тому человеку, который ищет Бога», — заключил Митрополит Онуфрий.