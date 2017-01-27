В УПЦ прокомментировали факт обысков в домах участников Всеукраинского крестного хода

Сотрудники СБУ 25 января провели обыск в домах священников Ровенской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, одним из них является протоиерей Виктор Земляной, который был организатором и руководителем западной колонны Всеукраинского крестного хода любви, мира и молитвы за Украину.

По словам адвоката отца Виктора, обыски были проведены с процессуальными нарушениями. Более того, вооруженные автоматами силовики угрожали применить силу к отцу Виктора, а его жену и малолетних детей 7-ми, 8-ми и 9-ти лет в грубой форме заталкивали в комнаты и не позволяли выходить из них.

Как отметил адвокат, следственные действия проходили в рамках уголовного производства о разглашении государственной тайны (статья 328 УК).

"Вместе с тем факт проведения обысков не только у отца Виктора, а и у правозащитника и журналиста, которые защищали права верующих УПЦ в Ровенской области, дает основания считать, что указанная статья может быть лишь поводом для давления и препятствования деле защиты храмов УПЦ от захватов. В данном контексте показательно, что определение суда о проведении обысков у указанных лиц принималось судьей, который принимал решение об аресте храма УПЦ в селе Птичья", - сообщает официальный сайт УПЦ.

Как отметил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов:

«Ровенская область – один из наиболее конфликтных регионов, там с 2014 года были захвачены 12 храмов УПЦ. Их количество могло бы быть больше если бы не усилия отца Виктора и людей, которые ему помогали в этом деле. Своими действиями они предупредили ряд захватов храмов, а в судах принимались решения в пользу пострадавших от рейдерства религиозных общин УПЦ. Безусловно, что такая деятельность не могла остаться вне поля зрения. Я склонен считать, что обыск является способом давления и запугивания, фактически нам говорят: вы не должны защищать свои права, а храмы от захвата».