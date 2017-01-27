СБУ пригласило архиерея УПЦ принять участие в обсуждении вопросов освобождения военнопленных

По приглашению Службы безопасности Украины 26 января викарий Киевской Митрополии епископ Васильковский Николай представил Украинскую Православную Церковь на встрече с родственниками военнопленных. Об этом сообщает сайт Киевской Митрополии УПЦ.

В ходе мероприятия были обсуждены насущные вопросы относительно освобождения из плена военнослужащих и волонтеров, которые находятся на неподконтрольной Украине территории.

Встреча прошла в Доме культуры Службы безопасности Украины. Ее возглавил председатель СБУ Василий Грицак, также в ней приняли участие советник председателя СБУ Юрий Тандит, первый заместитель председателя и руководитель Антитеррористического центра Виталий Маликов, руководитель Объединенного центра поиска пленных и пропавших без вести, представители Министерства обороны, внутренних дел, Национальной полиции, общественных и религиозных организаций.

Епископ Николай заверил присутствующих, что Церковь и в дальнейшем будет молиться и прилагать усилия для скорейшего возвращения пленных домой. Он призвал матерей, жен и родственников пленных и пропавших без вести на Востоке Украины воинов, в первую очередь молиться Господу о решении вопросов обмена.