В Мариуполе молитвенно почтили память жертв обстрела 2015 года

24 января в храме святого равноапостольного великого князя Владимира Мариуполя были совершены заупокойные богослужения по жертвам массированного обстрела города 2015 года. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Донецкой епархии.

Напомним, 24 января 2015 года микрорайон «Восточный» города Мариуполя был подвергнут массированному обстрелу, в результате которого погиб 31 человек: 17 женщин, 12 мужчин и 2 ребенка. 117 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести: 56 женщин, 49 мужчин и 12 детей. Были повреждены жилые многоэтажные дома, детские сады, школы, сгорели автомобили. Также при обстреле был повреждено здание временного Свято-Владимирского храма.

Божественную литургию и панихиду в храме возглавил благочинный Михайловского округа города Мариуполя протоиерей Алексий Устименко в сослужении духовенства Михайловского, Мангушского и Володарского благочиний Донецкой епархии.

После панихиды священнослужители и молящиеся прошли крестным ходом к памятнику, установленному в память о погибших в микрорайоне «Восточный», и отслужили заупокойную литию. На богослужении присутствовал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Он отметил, что это ужасная трагедия и боль для жителей всего города. Мер поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела: как представителей крупных городских предприятий, так и простых жителей города.