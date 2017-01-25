Иерарх Элладской Церкви сказал, каким видит будущее межправославного диалога

Иерарх Элладской Православной Церкви прокомментировал итоги Критского собора и рассказал о том каким видит будущее межправославного диалога. Об этом сообщает сайт "Русские Афины".

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский прокомментировал итоги Критского собора и рассказал о том каким видит будущее межправославного диалога. «Я ждал что Всеправославный собор станет великим событием, надеялся что он станет чем-то незамутненным а не скомканным», - делится своими ожиданиями владыка.

По словам митрополита Николая, в настоящий момент он наблюдает «попытку некоторых убедить всех что собор стал великим событием. Но когда ты пытаешься убедить в величии чего-то, значит на самом деле оно не такое уж и великое».

Вместе с тем владыка назвал ошибочной попытки «ниспровергнуть собор на Крите и поставить его под абсолютное сомнение»: «Была предпринята попытка. Да были сделаны ошибки, были и недостатки, но устремления были чистыми».

Митрополит Николай заявил о необходимости «собраться и понять, где мы оказались. [Как показал Критский собор] мы пребываем не в самом благоприятном состоянии.Необходимы общеправославные усилия. Попытка договориться с инославными нанесла серьезные раны Православной Церкви”.