УПЦ проведет конференцию "Библейская история и христианская этика "в образовательном пространстве Украины"

Преподаватели из всех епархий УПЦ примут участие во Всеукраинской научно-практической конференции «Библейская история и христианская этика " в образовательном пространстве Украины», которая состоится 3 февраля на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря в Киеве. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на rokim.org.ua.

Пленарное заседание будет проходить в трех секциях: Преподавание курса «Библейская история и христианская этика» и других духовно-моральных курсов в средних школах Украины: опыт и перспективы; Проблематика подготовки и переподготовки педагогических кадров для преподавания предметов духовно-морального содержания; Развитие системы дошкольного и внешкольного духовно-морального воспитания (духовно-просветительские центры, работа в кружках; художественные, спортивные и музыкальные объединения; воскресные школы и т.д.).