Саше нужна помощь - у него острый лимфобластный лейкоз
Более шести лет назад Саша Качан стал членом общественного движения им. Баумана, в составе которого занимался благотворительной работой.
Нескольколько лет назад в Международный день защиты детей Саша с друзьями посещал онкогематологическое отделение Сумской областной больницы и поздравлял детей.
Мог ли тогда знать Саша, что вскоре он сам станет пациентом этого отделения и помощь понадобится уже ему самому?
Внезапно у Саши Качана начались проблемы со здоровьем. В течение 2-х месяцев у парня резко поднималась температура. Это уже не было похоже на обычную простуду. Саше 4 раза брали пункцию, пока не был установлен окончательный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.
Начальное лечение дало положительный результат и через несколько месяцев Саше удалось достичь ремиссии. Его выписали из больницы для домашнего лечения.
Прошло несколько месяцев. Саша только начал возвращаться к обычной жизни. Однако коварная болезнь отступила лишь на время.
Свое 18-летие Саша встречал в больничной палате. Ежедневные процедуры, химия, страдания, ожидание результатов лечения, неуверенность в завтрашнем дне.
Совсем недавно Саша Качан осваивал рабочую профессию и мечтал начать самостоятельную жизнь. Болезнь нарушила планы парня.
Среств для лечения Саши у семьи нет. Его мама работает воспитателем в детском саду. Она в отчаянии. Для продолжения лечения нужны медпрепараты, стоимость которых превышает ее месячную зарплату в разы.
Мама Саши Качана просит помочь вылечить сына, ее надежду и смысл жизни.
О том, как помочь Саше Качану ЗДЕСЬ