Саше нужна помощь - у него острый лимфобластный лейкоз

Более шести лет назад Саша Качан стал членом общественного движения им. Баумана, в составе которого занимался благотворительной работой.

Нескольколько лет назад в Международный день защиты детей Саша с друзьями посещал онкогематологическое отделение Сумской областной больницы и поздравлял детей.

Мог ли тогда знать Саша, что вскоре он сам станет пациентом этого отделения и помощь понадобится уже ему самому?

Внезапно у Саши Качана начались проблемы со здоровьем. В течение 2-х месяцев у парня резко поднималась температура. Это уже не было похоже на обычную простуду. Саше 4 раза брали пункцию, пока не был установлен окончательный диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

Начальное лечение дало положительный результат и через несколько месяцев Саше удалось достичь ремиссии. Его выписали из больницы для домашнего лечения.

Прошло несколько месяцев. Саша только начал возвращаться к обычной жизни. Однако коварная болезнь отступила лишь на время.

Свое 18-летие Саша встречал в больничной палате. Ежедневные процедуры, химия, страдания, ожидание результатов лечения, неуверенность в завтрашнем дне.

Совсем недавно Саша Качан осваивал рабочую профессию и мечтал начать самостоятельную жизнь. Болезнь нарушила планы парня.

Среств для лечения Саши у семьи нет. Его мама работает воспитателем в детском саду. Она в отчаянии. Для продолжения лечения нужны медпрепараты, стоимость которых превышает ее месячную зарплату в разы.

Мама Саши Качана просит помочь вылечить сына, ее надежду и смысл жизни.

О том, как помочь Саше Качану ЗДЕСЬ