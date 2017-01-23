Митрополит Онуфрий рассказал о главном призвании человека

Во время своей воскресной проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал верующих к исправлению себя, согласно призыву Спасителя «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!»(Мф.4:17). Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Архипастыря, самим своим существованием человек обязан милости Господней.

«Бог сотворил каждого из нас, украсив способностями и талантами. Все в нас совершается силой Божией — это та земная благодать, которой живут все люди», — отметил Предстоятель.

Он подчеркнул, что ошибочно считать, что мы сами распоряжаемся своей жизнью.

«Иногда люди думают, что в их жизни все зависит только от личного желания, но это неправильно, — сказал Блаженнейший владыка. — Мы имеем здоровье, таланты и саму жизнь, потому что Бог нам их даровал. И человек должен так этими дарами распоряжаться, чтобы с их помощью делать добро, чтобы через свою жизнь прославлять имя Божие».

Но главное призвание человека — стать наследником Царствия Небесного, для этого Господь даровал людям благодать вечной жизни.

«Эту благодать мы потеряли, когда Адам согрешил. Но Спаситель вернул нам ее, когда родился в мир, пострадал и воскрес, — продолжил Его Блаженство. — Эта благодать делает человека способным жить вечно, и еще в земном мире — испытывать такие чувства, как счастье, мир, радость. Эта благодать услаждает горечь наших земных испытаний и скорбей. Каждый человек должен заботиться о том, чтобы во время своей земной жизни стяжать эту благодать».

Принять в себя эту Божественную благодать можно только личными духовными усилиями.

«Господь не сказал «Вот, к вам приблизилось Царство Небесное, берите его», Он сказал: «Покайтесь!». То есть, сделайте себя способными вместить эту благодать вечной жизни. Она даруется человеку, когда он пытается жить по Заповедям Божиим, когда он старается молиться, когда смиряется перед Богом и перед ближним, когда творит милостыню», — подчеркнул Блаженнейший владыка.

Он призвал всех бережно хранить в себе приобретенные дары: «Духовную благодать потерять очень легко. Она может уйти от одного плохого помысла».

Митрополит Онуфрий рассказал историю о монахе, который осудил случайных людей.

«Был один монах, который стяжял эту благодать, он ощущал ее в себе. Сила Божья давала ему способность любить всех, радоваться людям, молиться за них. Однажды он увидел, что в храм зашли неопрятно одетые люди. Он посмотрел на них и сказал «что за неряхи», и в этот момент почувствовал, как от него отступила благодать. После этого он месяц каялся, чтобы опять вернуть себе духовный мир».

Предстоятель подчеркнул, что для спасения нужно жить по Божьим Заповедям всегда и не поддаваться негативным веяниям мира.