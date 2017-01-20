Украинские паломники встретили праздник Крещения Господня на реке Иордан

В Крещенский Сочельник, 18 января, по традиции, принятой в Иерусалимской Церкви, состоялось Великое освящение воды в реке Иордан в местности Вифавара (арабское название – Каср Эль-Яхуд).

В торжествах приняла участие группа паломников, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви, в состав которой вошли верующие из разных епархий УПЦ, сообщает Паломнический центр УПЦ.

Место Крещения Господа находится в пограничной зоне между государствами Израиль и Иордания. Еще одной особенностью является тот факт, что Вифавара находится на территории Палестинской автономии, которая в этом месте находится под военным и полицейским контролем Израиля.

Место Крещения Господа находится в пограничной зоне между государствами Израиль и Иордания. Ещё одной особенностью является тот факт, что Вифавара расположена на территории Палестинской автономии, которая в этом месте находится под военным и полицейским контролем Израиля.

Невзирая на особый статус этого места, на праздник прибыло около 6 тысяч православных паломников из разных стран. Безопасность и порядок мероприятия обеспечивали полиция, противопожарная, медицинская и другие спецслужбы Израиля.

Около полудня на берег Иордана прибыл Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III. Он возглавил чин Великого освящения воды в сослужении викарных епископов Иерусалимской Православной Церкви и представителей официальных делегаций Поместных Православных Церквей.

Часть паломников во время праздника находилась на противоположном берегу реки Иордан, являющемся территорией государства Иордания. В этот момент река из водной преграды и государственной границы превратилась в символ, объединяющий православных разных стран.