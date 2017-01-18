Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий 19 января освятит воды Днепра - продолжается аккредитация СМИ

В день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).

Аккредитацию проводит Центр информации УПЦ по тел. (050) 312 37 26 или по электронной почте church.information.center@gmail.com

Аккредитованные представители СМИ должны быть на месте события в 11.35, где будет указано место проведения брифинга.

Около 11.45-11.50 начнется торжественное освящение вод Днепра, после чего киевляне начнут омовение в крещенской купели.

Для проведения молебна будет подготовлена купель в форме креста и ступеньки для спуска в воду.

Крещение Господне - один из главных христианских праздников, завершающий Рождественские святки. Праздник называют также Богоявлением. Согласно Евангелию от Матфея, когда святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа, на Спасителя с небес сошел Дух Святой в виде голубя. Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

Свято-Покровский собор Киева находится по адресу ул. Приречная, 5А. Проезд: от станции метро "Минская", "Героев Днепра" - маршрутным автобусом 559 до храма.

От станции метро "Минская" - троллейбусом 24, 24к до остановки "Ул. Приречная"; от станции метро "Петровка" - троллейбусом 34 до остановки "Центр" Сфера ".

С Рыбацкого полуострова - автобусом 88 до остановки «Ул. Приречная».