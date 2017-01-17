В семье священника сгорело жилье - нужна помощь

У священника Евгения Федина, клирика храма Архистратига Михаила в селе Катюжанка Бориспольской епархии УПЦ в результате несчастного случая произошел пожар. Семья батюшки с четырьмя детьми осталась без жилья.

Бориспольская епархия УПЦ просит всех неравнодушных к чужому горю помочь средствами для восстановления дома.

Номер банковской карты Приватбанк для перевода средств: 5167 9872 0825 6541 Федина Татьяна Евгеньевна.