В день Крещения украинцы будут молиться на берегу реки Иордан с Иерусалимским Патриархом

Группа паломников, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви, отправилась в Израиль.

Как сообщает Паломнический центр УПЦ, в состав группы из 40 человек вошли паломники из Киева, Одессы, Мукачева, Запорожья, Днепропетровска и других городов Украины.

В ночь с 14 на 15 января паломники молились за Божественной литургией в Иерусалимском Храме Воскресения Христова.

В Израиле группу принимает Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Участники поездки проживают в гостинице «Дом паломника», расположенной в Вифлееме и принадлежащей Русской Духовной Миссии.

18 января паломники примут участие в церемонии Великого освящения воды на берегу реки Иордан, которую возглавит Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III.