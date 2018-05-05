Рождественская миссия УПЦ посетила 10 военных подразделений и 10 блокпостов в зоне АТО - капелланы о поездке (видео)

Капелланы Украинской Православной Церкви и воспитанники Киевской академии и семинарии поддержали украинских военных и поздравили с рождественскими праздниками 10 военных подразделений и 10 блокпостов в зоне АТО.

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча автобуса с Рождественской миссией состоялась в Киево-Печерской лавре.

По словам главы сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Синодальном военном отделе УПЦ протоиерея Вячеслава Яковенко, капелланов в АТО встретили в дружественной атмосфере, при этом с некоторыми уже были знакомы по предыдущим поездкам.

«Мы везли солдатам и сладкие подарки, и различную гуманитарную помощь, инструменты для ремонта техники, продукты. Семинаристы исполняли колядки. В Авдеевке я встретил тех военных, которых в прошлый раз посещал в городе Счастье. Помню, тогда мы привезли солдатам сладости, которым те были невероятно рады. Не успели разгрузить машину, смотрю, ребята уже открывают коробки с конфетами. Этот случай мне запал в сердце, поэтому мы очень много сладостей везли в этот раз», - рассказал протоиерей Вячеслав Яковенко.

По словам студентов Киевских духовных школ, благодаря этой поездке они получили опыт пастырской работы в полевых условиях и нашли новых друзей.

«Больше всего запомнились улыбки тех солдат, которые слушали наши колядки. Мы везли радость туда, мы ее везем и оттуда. Надеюсь, будем общаться, ведь там находятся наши сверстники. Они нам рассказывали о своих невестах, просили молиться», - говорит ученик 3-го класса КДАиС Александр Гайда.

По словам заместителя главы военного отдела УПЦ архимандрита Луки (Винарчука), священники УПЦ со всей страны постоянно посещают своих земляков - украинских воинов в зоне АТО.

«Это была первая поездка семинаристов в зону АТО. Ребята увидели как работают капелланы, поделились радостью праздника Рождества Христова с теми, кто в этом особенно нуждается. Для них как для будущих пастырей, это важный опыт», - отметил архимандрит Лука.

Поездка проходила 10-13 января в тяжелых погодных условиях, по дороге глава Синодального военного отдела УПЦ митрополит Августин (Маркевич) вместе с капелланами и студентами освободили грузовик из сугробов, водитель которого нуждался в помощи.

«Это уже было под конец дня, холодно, градусов восемь мороза. Мы остановились на трассе, заметив, что водителя грузовика снесло с дороги. Тогда владыка Августин подошел к авто и стал толкать машину, а мы за ним. С полчаса продолжались наши попытки. Авто мы таки вытащили», - рассказал протоиерей Вячеслав Яковенко.

Капелланы УПЦ посетили блокпосты, подразделения и отряды в Славянске, Краматорске, Бахмуте, Авдеевке, Курахово, Марьинке, Красногорске и Днепре. Также поздравили людей преклонного возраста в доме престарелых и воспитанников детского дома в городе Бахмут.

Мероприятия состоялись исключительно на территории, контролируемой войсками Украины.