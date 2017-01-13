Митрополит Августин рассказал о том, как прошла Рождественская миссия капелланов УПЦ в зоне АТО

Капелланы Украинской Православной Церкви, вместе со студентами Киевских духовных школ в течение двух дней пребывания в зоне АТО, поздравили с Рождеством Христовым военнослужащих восьми подразделений и десяти блокпостов.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Главу Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, который возглавляет эту поездку.

В зону боевых действий капелланы Украинской Православной Церкви отправились чтобы поздравить с праздником Рождества и духовно поддержать украинских военных. В поездке приняли участие студенты Киевских духовных школ, которые приветствовали солдат рождественскими песнопениями.

Владыка рассказал, что на эту инициативу с радостью откликнулись все военные, даже представители других конфессий.

«Мы видим, что воины приглашаются на встречи с нами абсолютно без никакого принуждения, они все приходят с заинтересованностью. А потом с удовольствием слушают и то, что мы, пастыри, им говорим, и колядки. Пасха и Рождество – это особые праздники, поздравления «Христос воскрес!» и «Христос рождается!» встречают с радостью всюду и всегда. И этому подтверждением является наша поездка», — сказал он.

Рождественские поздравления, колядки, сладкие подарки, передача продуктов питания и гуманитарной помощи, а также духовная опека и совместная молитва с украинскими военными — такова основная цель этой поездки. Но главное — это духовная поддержка.

«Обращаясь к нашим солдатам, я стараюсь поддержать их. Рассказать как в таких сложных условиях можно находить в себе духовные резервы для того, чтобы в сердце не росли – с одной стороны ненависть, злость, желание мести, а с другой – чтобы не было равнодушия или отчаяния, — говорит митрополит Августин. — А есть случаи, когда бойцы подходят и просят об исповеди: откладывают автомат в сторону и идут исповедоваться. Такие случаи особенно радуют сердце пастыря».

Еще одним приятным удивлением председатель военного отдела называет то, что капелланы УПЦ здесь не чувствуют никакой недоброжелательности.

«Ни только ни одного упрека или неудобного вопроса я здесь не услышал, а даже во взгляде не прочитал малейшей неприязни, — подчеркнул он. — Мы здесь встречаем и чад греко-католической церкви, есть другие конфессии, но все настроены к нам дружелюбно».

Владыка Августин называет это милостью Божьей и что Господь учит своих людей.

«Мы явно ощущаем, что если Бог с нами, то кто против нас? Но мы также знаем, что слова без дел ничего не стоят. Не по словам надо идти, а по делам. Вот мы и делаем дела», — сказал он.

Свою миссию капелланы УПЦ осуществляли только на подконтрольной украинским военным территории, подчеркивает архипастырь.

«Мы как капелланы, несем духовную ответственность за наших верных, которые служат в Украине. Мы сотрудничаем только с военнослужащими ВСУ и официальными силовыми структурами, которые действуют в Украине в соответствии с законодательством. Наша поездка согласована с Министерством обороны и Штабом АТО», — подчеркнул он.

Несмотря на все риски, с которым связана эта миссия, ее участники рады тому, что удалось принести светлую весть Родившегося Спасителя мира людям, которым это было особенно важно.

«Мы видим, что ребята, особенно на передовой, очень уставшие, они рады нам, им нужна такая поддержка», — делится наблюдениями председатель сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Синодальном военном отделе УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко.

Кроме украинских военных в Славянске, Краматорске, Бахмуте, Авдеевки, Курахово, Марьинке, Красногорске и Днепре, капелланы УПЦ поздравили людей преклонного возраста в доме престарелых и воспитанников детского дома в городе Бахмут.

13 января, участники миссии возвращаются в Киев.