250 детей из Луганщины отправились в паломническую поездку по Украине

250 детей из Луганской области 11 января отправились в поездку по Украине в рамках акции «Восток-Запад Вместе». Вместе с руководством области «Поезд Дружбы» провожали священнослужители Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

По благословению архиепископа Северодонецкого и Старобельского Никодима Божией помощи в поездке пожелал секретарь епархии архимандрит Иринарх (Тымчук). Он прочитал молитву, окропил детей святой водой, тем самым благословив на путешествие.

Счастливой дороги и содержательного отдыха пожелали маленьким жителям Луганщины заместитель Луганской ОДА О. П. Лишик и начальник областного отдела образования Ю. В. Стецюк. Дети побывают в Киеве, затем посетят Львов и Хыров.