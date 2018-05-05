Ни один капеллан УПЦ никогда не был на территории, неподконтрольной украинским войскам - митрополит Августин (фото)

Капелланы Украинской Православной Церкви находятся в зоне проведения АТО, чтобы духовно поддержать украинских военных и поздравить с праздником Рождества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу Синодального военного отдела УПЦ митрополита Августина (Маркевича), 11 и 12 января священники УПЦ планируют посетить 8 воинских подразделений и 10 блокпостов, после чего вернутся в Киев. Мероприятия проходят на территории, которая контролируется войсками Украины.

"Мы, военные священники, которые официально занимаются украинскими воинами, посещаем их не только на праздники, есть множество рабочих поездок. Но в эти дни наша цель - вручить подарки и поддержать как можно больше наших воинов. Кое-кто распространяет информацию, что мы должны были посетить и неподконтрольную украинским военным территорию. Но эти люди не понимают в чем заключается служение военного священника. Мы как капелланы, несем духовную ответственность за наших верных, которые служат в Украине. Поэтому наша миссия может быть только здесь, и это согласовано с Министерством обороны и Штабом АТО", - сообщил митрополит Августин.

Владыка подчеркнул, что ни один капеллан УПЦ никогда не был с пастырским визитом и не может быть на территории, неподконтрольной украинским войскам.

"Капеллан УПЦ - это не обычный священник, а находится в постоянном сотрудничестве с государством, поэтому никогда не находился и не будет находиться на той стороне", - пояснил митрополит Августин.

В частности, он отметил, что цель этой поездки - духовно-пастырская опека наших воинов, рождественские поздравления, колядки, сладкие подарки, передача продуктов питания и гуманитарной помощи, необходимой для обустройства казарм, инструменты для ремонта техники. А также духовная опека и совместная молитва с украинскими военными.

Начальник штаба подразделения госслужбы транспорта в Славянске подполковник Валерий Завгородний рассказал о впечатлениях от встречи с капелланами УПЦ.

"Мы все рады такой душепастырской поддержке. Получили гуманитарную помощь, сладкие подарки, иконки. Нас поздравили колядками. Это очень важно, что нас не забывают. Ребятам было приятно немного отвлечься от повседневных дел, принять поздравления. Сегодня праздничное настроение, радость Рождества коснулись каждого", - рассказал Валерий Завгородний.

Также капелланы УПЦ поздравили людей преклонного возраста в доме престарелых и воспитанников детского дома в городе Бахмут.

За два дня капелланы УПЦ посетят блокпосты, подразделения и отряды в Славянске, Краматорске, Бахмуте, Авдеевке, Курахово, Марьинке, Красногорске и в Днепре.

Вместе с Синодальным военным отделом в поездке принимают участие воспитанники Киевских духовных школ.