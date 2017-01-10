Предстоятель УПЦ посетил детские дома, которыми занимается Банченский монастырь

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий посетил воспитанников дома для детей-инвалидов при монастыре «Вера, Надежда и Любовь» и детского дома в с. Молница, которым занимается Вознесенский мужской монастырь с. Банчены. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженство сопровождали митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, наместник монастыря епископ Банченский Лонгин и епископ Хотинский Вениамин.

Дети приветствовали Предстоятеля. Для высокого гостя воспитанники детских домов спели рождественские колядки и песнопения, продекламировали стихи.

Благодаря за теплую встречу, Архипастырь поздравил детей и воспитателей детских домов с Рождеством Христовым. Деткам Его Блаженство пожелал крепкого здоровья, Господнего благословения и счастья, а воспитателям — Божьей помощи в выполнении их миссии, после чего всем вручил рождественские подарки