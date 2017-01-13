Маленький Алеша борется с лейкозом

Алеше нет еще и четырех лет, а в его жизни уже все очень непросто.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", в результате военных действий в Мариуполе жить стало опасно. Под обстрелы попали кварталы в нескольких шагах от дома семьи Удовиченко и они вынуждены были переехать к родственникам в Дружковку.

Там Алеша пошел в детский сад, полюбил творчество - рисовать, лепить, конструктор.

«Алеша очень общительный, подвижный, улыбчивый, добрый, умный и смышленый мальчик. Его невозможно не любить – он такой искренний и непосредственный!» - говорит о сыне его любящяя мама.

И вдруг все в его мире перевернулось – Алеша серьезно заболел. Целый месяц он «температурил» - врачи подозревали обычный ОРВИ. Вроде бы ничего страшного. Но внезапно состояние ребенка резко ухудшилось и воспалились лимфоузлы. После проведения ряда анализов Алеша был госпитализирован в гематологическое отделение областной больницы Днепра. Референс-лаборатория Охмадет подтвердила предварительный диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Мальчику назначено лечение химиотерапией, и для лечения сына семья вынуждена искать дорогостоящие медикаменты.

Финансовое положение семьи очень сложное. Из-за переезда из родного Мариуполя отец не может найти постоянную работу и перебивается заработками на стройках. Мама в декретном отпуске – у Алеши есть еще годовалый младенец-братик. Но сейчас этот крошечный грудной ребенок оставлен с бабушкой, так как мама находится Алешей в больнице в Днепре.

О том, как помочь Алеше Удовиченко можно узнать здесь.

«От помощи добрых людей зависит дальнейшее лечение и судьба нашего ребенка» - взывают попавшие в тяжелейшую ситуацию родители.

Подержите, пожалуйста, Алешу! Последние анализы подтверждают, что процесс его лечения идет успешно и мальчик имеет все шансы избавиться от страшной болезни!