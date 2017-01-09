В Киево-Печерской лавре состоится VI Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок "Рождественский перезвон"

10 января в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоится VI Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

В концертной программе примут участие: хор храма иконы Божией Матери «Живоносный источник», хоровая капелла «Звоночек» Киевского дворца детей и юношества, муниципальная академическая мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, фольклорная группа «Мокоши» Винницкого государственного института музыки, хоровая капелла Национальной академии наук Украины «Золотые ворота», академический камерный хор им. Д. Бортнянского г. Чернигов.

Фестиваль пройдет под патронатом митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, наместника Киево-Печерской Лавры, а также руководителя информационного отдела обители архимандрита Илариона.

Во время концерта состоится сбор пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Фестиваль начнется в 17:00 в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Вход свободный.