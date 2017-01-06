Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре будут транслировать в прямом эфире на радио и ТВ (программа)
12:47, 06 января 2017Православие
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6 и 7 января, в Сочельник и день Рождества Христова, состоятся прямые трансляции торжественных богослужений из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
6 января, пятница.
17.00 – Телеканал «Интер».
17.00 – Телеканал «Глас».
19.00 – 20.00 – Первый Национальный канал украинского телевидения.
7 января, суббота
24.00 – 01.00 – ТРК Эра (теле - и радиовещание).
09.00 – Телеканал «Интер».
09.00 – Телеканал «Глас».
10.00 – 11.00 – Первый Национальный канал украинского телевидения.
10.30 – 11.00 – Первый канал Украинского радио.
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