Рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре будут транслировать в прямом эфире на радио и ТВ (программа)

6 и 7 января, в Сочельник и день Рождества Христова, состоятся прямые трансляции торжественных богослужений из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

6 января, пятница.

17.00 – Телеканал «Интер».

17.00 – Телеканал «Глас».

19.00 – 20.00 – Первый Национальный канал украинского телевидения.

7 января, суббота

24.00 – 01.00 – ТРК Эра (теле - и радиовещание).

09.00 – Телеканал «Интер».

09.00 – Телеканал «Глас».

10.00 – 11.00 – Первый Национальный канал украинского телевидения.

10.30 – 11.00 – Первый канал Украинского радио.