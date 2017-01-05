Украинские паломники встретят Рождество Христово в Вифлееме
15:03, 05 января 2017Православие
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3 января группа паломников, организованная Паломническим Центром при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, отправилась в Израиль. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Паломнический центр.
В состав группы вошли паломники из Украины, а также Беларуси, России и Грузии.
В программу поездки включено посещение святынь Иерусалима, Галилеи, омовение в водах реки Иордан, а также празднование Рождества Христова в городе Вифлееме – месте рождения Иисуса Христа.
Поездка продлится до 9 января.
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