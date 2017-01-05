Украинские паломники встретят Рождество Христово в Вифлееме

3 января группа паломников, организованная Паломническим Центром при Отделе внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, отправилась в Израиль. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Паломнический центр.

В состав группы вошли паломники из Украины, а также Беларуси, России и Грузии.

В программу поездки включено посещение святынь Иерусалима, Галилеи, омовение в водах реки Иордан, а также празднование Рождества Христова в городе Вифлееме – месте рождения Иисуса Христа.

Поездка продлится до 9 января.