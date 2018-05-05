Дети-инвалиды в гостях у Митрополита Онуфрия: Как мы заботимся о детях - таким будет наше будущее (фото)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий поздравил детей с особыми потребностями накануне Рождества Христвого.

Как сообщает Центр информации УПЦ, мероприятие состоялось в резиденции Блаженнейшего в Киево-Печерской лавре.

«Рождество Христово - великий праздник, подаренный Богом для нашего счастья. В эти дни мы делимся радостью этого праздника. Дарим друг другу маленькие подарочки, символизирующие тот великий дар, который Бог принес на землю, когда пришел», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель напомнил, что Рождество Христово – это семейное торжество и пожелал всем счастливых праздников и здоровья.

«Чтобы Божие благословение было над вами на всех путях вашей земной жизни, чтобы Бог подарил вам здоровье и, чтобы наши детишки выздоровели все. Они наше будущее», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший подчеркнул, что «будущее мы делаем сами, своими руками».

«Если мы будем уделять друг другу внимание и уваж, то и будущее наше будет красивым и благословенным Богом. Пусть Господь хранит всех вас», - заключил Предстоятель.

Каждому ребенку митрополит Онуфрий вручил сладкий подарок и передал в благословение маленькую икону Рождества Христова.

В свою очередь дети подарили Предстоятелю УПЦ картину, которую нарисовали сами.

Также в этот день Предстоятель УПЦ поздравил представителей киевского общества людей с нарушениями зрения, которым тоже передал подарки.

Мероприятие состоялось при поддержке Благотворительного Фонда Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.