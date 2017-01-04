Киборги подарили Митрополиту Онуфрию флаг защитников Донецкого аэропорта (фото)

Представители воинов АТО ("киборги") поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия с наступающими Рождественскими праздниками и подарили Блаженнейшему флаг защитников Донецкого аэропорта.

Как сообщает Центр информации УПЦ, встреча состоялась сегодня в резиденции Блаженнейшего в Киево-Печерской лавре.

"Я очень рад видеть его (Тараса Колодия - ред.) друзей. Мне приятно, что наша встреча проходит накануне большого праздника - Рождества Христова. Я доволен, что удалось освободить из плена заложника. Ведь нам трудно даже представить, что переживает человек в плену. Мы рады, что Бог услышал нашу молитву и помог освободить из плена нашего брата", - сказал Митрополит Онуфрий.

На встрече присутствовали друзья недавно освобожденного "киборга" Тараса Колодия, которые посетили Блаженнейшего, чтобы поблагодарить его за освобождение заложника.

Один из гостей, старший лейтенант ВСУ, "киборг" Сергей Билошицкий, передал Митрополиту Онуфрию флаг защитников Донецкого аэропорта, на котором украинские воины расписались в знак глубокого уважения и благодарности за освобождение из плена их собрата.

"Ребята, которые летом принимали участие во Всеукраинском крестном ходе, начальник разведки 90-го батальона 81-й аэробригады, сейчас перед вами. Поздравляем вас и желаем долгих лет жизни. Большое спасибо", - сказал Сергей Билошицкий.

Советник главы Службы Безопасности Украины Юрий Тандит, который также присутствовал на встрече, отметил, что состоялась уникальная операция, ведь в этот раз был не обмен пленными, а освобождение без каких-либо условий.

"Освобождение Тараса при вашей помощи и помощи ребят - очень большое дело. Я надеюсь, что и дальше так будет. Мы будем действовать совместно", - заверил Блаженнейшего Юрий Тандит.

Он выразил надежду, что Церковь и в дальнейшем будет прилагать усилия, пока в плену не останется ни одного заложника.

Как сообщал Центр информации Украинской Православной Церкви, Президент Украины Петр Порошенко и Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий договорились о совместной координации деятельности государства и Церкви в деле освобождения украинских пленных.

Напомним, что на контрольном пункте Еленовка-Волноваха 18 декабря 2016 года состоялась передача украинского бойца 80-й аэромобильной бригады ВСУ Тараса Колодия, который защищал Донецкий аэропорт и попал в плен два года назад.