В Почаевской лавре состоялся Всеукраинский съезд молодежи

В Свято-Успенской Почаевской лавре состоялась встреча православной молодежи с архипастырями Украинской Православной Церкви, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этом году беседу с молодежью провели митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, ректор Почаевской Духовной Семинарии епископ Шумский Серафим и глава Учебного комитета УПЦ епископ Ирпенский Климент.

В Свято-Троицком соборе лавры собралось около 500 человек со всей Украины. На празднование дня памяти преподобного Амфилохия приехали молодые люди с Черновцов, Мукачево, Ивано-Франковска, Закарпатья, Тернополя, Луцка, Киверец, Винницы и даже Днепропетровска.

Преосвященные архиереи поздравили молодежь с праздником в честь преподобного и наступающим Рождеством Христовым, после чего ответили на много численные вопросы присутствующих, связанные с духовной жизнью.

Как сообщают организаторы, традиции в период шумных празднований светского нового года приезжать в Святую обитель на Западе Украине более десяти лет. Начала ее мукачевская молодежь.

Традиционно накануне встречи с архипастырями, все посещают Богослужения в день памяти преп. Амфилохия. А позже собираются на совместные чаепития, в этом году была проведена Рождественская викторина, был показан фильм «Моя святость», снятый молодежью с Киверец Волынская область.