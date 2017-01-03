На официальном сайте УПЦ появилось Рождественское послание Митрополита Онуфрия

Рождественское послание

Предстоятеля Украинской Православной Церкви

Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам

Украинской Православной Церкви

Боголюбивые Архипастыри и пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры — верные чада нашей Святой Украинской Православной Церкви, сердечно поздравляю всех Вас с великим мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

В эти святые дни наши души и сердца наполняются благочестивыми воспоминаниями о великой Тайне пришествия в мир Сына Божия.

В то время, когда родился Владыка Христос, самым большим и могучим государством на земле была Римская империя. Она охватывала собой почти всё цивилизованное человечество, и люди, которые не знали Истинного Бога, гордились тем, что они живут в такой стране.

Когда исполнились времена пришествия в мир Мессии, Сына Божия, люди, даже язычники, в сокровенных тайниках своих душ чувствовали, что в мире должно произойти что-то чрезвычайное и великое, что-то такое, что изменит на лучшее весь мир.

Некоторые из «сильных мира сего» считали, что это великое и дивное должны сделать именно они. Так, цезарь Август, правитель Римской империи, решил провести перепись населения, чтобы прославить себя и удивить мир большим числом своих подданных и необъятными просторами своего царства. Он даже не подозревал, что его великая идея является лишь маленькой каплей в океане мудрости Божественного Промысла, устрояющего спасение падшего человека. Толкователи Священных Писаний говорят, что Промыслом Божиим перепись была устроена для того, чтобы Матерь Божию привести из Назарета в Вефлеем, чтобы Она именно здесь родила в мир Сына Божия, как об этом предвозвестил Дух Святой устами древних Пророков (Мих. 5, 2).

И Матерь Божия, Преблагословенная Дева Мария, в Вефлееме, в бедной пещере, родила Мессию-Христа, Спасителя мира. Вефлеемская пещера, куда в непогоду загоняли бессловесных животных, стала Палатой, в которую вошел Творец видимого и невидимого мира. Вефлеемская пещера стала Небом. «Пока в пещере не было Владыки Христа, — говорит святитель Димитрий Ростовский, — пещера была пещерой, но когда в пещере родился Владыка Христос, пещера уже стала не пещерой. Она стала Небом… потому что где Бог, там и Небо». Святитель Григорий Неокесарийский говорит нам о том, что в пещере Богомладенца Христа окружали святые Ангелы.

Священный трепет объял сердца Вефлеемских пастушков, когда они, получив известие от Ангела, пришли в пещеру и увидели Богомладенца Христа в пеленах и лежащего в яслях (Лк. 2, 12, 16).

Для поклонения Божественному Младенцу пришли Мудрецы с Востока. Вдохновленные внутренним чувством того, что в мире должно произойти что-то великое, они внимательно следили за движением небесных светил, надеясь через них найти это чудо. И Господь открыл им его через появление чудесной звезды.

Эта звезда привела Мудрецов к Богомладенцу Христу, Которому они принесли дары: золото, ладан и смирну, и Которому они с большим трепетом и благоговением отдали Божескую честь и поклонение.

И мы, дорогие братья и сестры, в эти праздничные дни с особенным трепетом и благоговением поклоняемся и молитвенно прославляем рожденного в мир нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Мы смиренно благодарим нашего Спасителя за то, что Он, будучи Сыном Божиим, по Своей любви к нам, грешным, стал Сыном Человеческим; за то, что Он, как говорит святитель Кирилл Иерусалимский, принял на Себя худшее, чтобы подарить нам лучшее. Сын Божий принял на Себя человеческую природу и стал тем, чем Он не был, чтобы нас сделать теми, чем мы должны быть.

«Присоединим себя, — призывает нас святитель Василий Великий, — к тем, кто с радостью принял Господа с Небес». Подчинимся Ему, ибо Он наш Создатель и Господь, и Он желает и творит нам только благо и добро.

Тот человек, который подчиняет себя Богу, кто заставляет свое грехолюбивое естество делать то, что Господь завещает делать, и отвращается от того, от чего Бог завещает отвращаться, тот человек, как некогда Вефлеемская пещера, становится вместилищем Божия мира и радости.

Сегодня много говорят о свободе человеческой личности. Действительно, человек имеет свободу делать всё: и доброе, и злое. Христос Спаситель пришел в мир, чтобы научить нас разумно пользоваться своей свободой. Сын Божий учит нас тому, что есть добро, а что — зло; что мы должны делать, а от чего мы должны отвращаться; что ведет нас к жизни, а что — к смерти.

Человек, если ты хочешь знать законы, ведущие тебя к жизни, — открой Святое Евангелие, они там все написаны. Читай их и старайся на них строить свою жизнь, и будешь ты носителем истинного счастья. Если же за твою благочестивую жизнь, за твою верность Святому Евангелию кто то тебя возненавидит и будет над тобой издеваться, будет тебя оскорблять и преследовать, не озлобляйся на него, а терпи и люби всех.

Помни, что дорога жизни устилается терпением и любовью, и тот, кто так делает, тот на земле живет жизнью Небесной.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Рождества Христова. Желаю всем здоровья и Божия благоволения. Пусть мир Божий, воспетый в рождественскую ночь святыми Ангелами, будет в наших сердцах, в наших домах, в нашей Украинской державе и во всём мире.

Пусть Господь благословит всех нас! Аминь.

Смиренный

+ОНУФРИЙ,

Митрополит Киевский и всея Украины

Рождество Христово,

2016/2017

г. Киев